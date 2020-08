Coronavirus, Della Frera: "La Serie A non dovrebbe slittare"

ROMA - "Era abbastanza attesa questa impennata al rientro dalle vacanze da parte dei calciatori, tutti ragazzi giovani. La situazione più significativa è quella del Cagliari ma tutto è ancora sotto controllo. Stiamo guardando in maniera molto vigile dell'andamento epidemiologico, attualmente sembra non ci siano problematiche che possano portare allo slittamento della Serie A". Lo ha dichiarato il dottor Walter Della Frera, membro per l'Associazione Italiana calciatori nella commissione medica della Figc. "Volevamo alleggerire il protocollo ma penso che in questo momento il Governo è già tanto che ci faccia andare avanti con questo", ha spiegato ai microfoni di Radio Sportiva. "E' difficile mantenere per un campionato intero una procedura così rigida, penso ai costi economici per i club di Lega Pro".

"Preoccupato per la ripresa scolastica"

"Abbiamo finito un campionato senza casi di positività eclatanti, con il calcio che si è manifestato come un evento con casi di positività assenti pur essendo sport di contatto", ha proseguito. "Le nostre proposte per alleggerire le misure sono sempre all'attenzione dell'Esecutivo così come per l'accesso del pubblico agli stadi anche se forse non è ancora arrivato il momento. Vedremo cosa chiederà il Governo, alleggerimento se non nell'immediato. Come medico - ha sottolineato Della Frera - sono preoccupato per la ripresa scolastica, io sono di Crema e qui abbiamo vissuto un dramma, quando abbiamo approntato il protocollo venivamo da quella tragedia e ben pochi pensavano potessimo cominciare e finire un campionato. Dobbiamo stare attenti e non dimenticare, far sì che il calcio continui in sicurezza se si vuole andare avanti su questa strada. L'obiettivo - ha concluso - è quello di impedire che scoppino numerosi casi, in quel caso tutto andrà rivisto, ma sono ottimista e sono fiducioso perché si possa riprendere quando previsto".