Magallán: "Crotone, non vedo l'ora di cominciare!"

CROTONE - "Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di conoscere i miei compagni, ma vista la situazione che stiamo vivendo devo aspettare il risultato dei test (anti-Covid, ndr). Nel mio piccolo voglio lavorare per aiutare l'allenatore e la squadra". Queste le prime parole di Lisandro Magallán, neo difensore del Crotone, ai canali ufficiali del club rossoblù. "La sola idea di poter giocare nel campionato italiano, per me, è molto interessante. Parlando con lo staff e con l'allenatore ho avuto subito la sensazione che questo sarà un buon club per farmi migliorare come calciatore e crescere come persona, logicamente aiutando la squadra a raggiungere il suo obiettivo. A livello personale penso solo ad aiutare i miei compagni in gara e in allenamento, questo è uno sport collettivo e l'importante è stare bene insieme per dare risposte all'allenatore e a noi stessi, perchè in campo serve l'apporto di tutti. Ho tanta voglia per questa sfida in un campionato così difficile e competitivo, ma le mie aspettative sono alte e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i compagni. C'è già l'ansia per la mia prima partita (ride, ndr)". Magallán, argentino, ha il passaporto italiano anche se non ha "familiari diretti in Calabria, ma mio cognato sì e la storia della mia famiglia proviene da questo paese. Per me è un posto speciale" ha chiosato il difensore.

