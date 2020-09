Toti riapre il Ferraris: "A Genova ingresso autorizzato a 1000 tifosi"

GENOVA - I tifosi di Genoa e Sampdoria potranno tornare allo stadio. Ad annunciare il via libera per il Ferraris è stato il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, durante la consueta conferenza stampa sull'emergenza coronavirus: "Le società ci hanno inoltrato il loro protocollo di sicurezza e noi lo abbiamo giudicato coerente con le linee guida. Pertanto l'ingresso allo stadio fino a mille persone verrà autorizzato, sempre attraverso il protocollo di distanziamento sociale e le regole per la sicurezza". Il nuovo protocollo sperimentale per i mille tifosi verrà inaugurato già questo sabato, quando al Ferraris di Genova - ore 18 - ci sarà Sampdoria-Benevento.