Serie A, tutte le probabili formazioni della 2ª giornata

ROMA - Seconda giornata di Serie A 2020/2021, la prima con 10 partite nel programma. Nel turno precedente, infatti, erano mancate all'appello tre gare, quelle di Inter, Atalanta e Spezia (rispettivamente contro Benevento, Lazio e Udinese), che hanno chiesto e ottenuto la possibilità di slittare il loro primo impegno di campionato (rinviati tutti a mercoledì 30 settembre) dopo aver finito la stagione a metà agosto. Stavolta invece verrà proposto l'intero roster al completo, con la sfida allo Stadio Olimpico di Roma tra i giallorossi di Fonseca e la Juve di Andrea Pirlo come piatto principale. Interessante pure lo scontro a San Siro tra Inter e Fiorentina, mentre il Napoli ospiterà il Genoa al San Paolo. Match in trasferta per Lazio, Atalanta e Milan (reduce quest'ultimo dal successo in Europa League sul Bodo/Glimt), che se la dovranno vedere rispettivamente con Cagliari, Torino e Crotone.

Ecco tutte le probabili formazioni della 2ª giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ATALANTA (DOMANI ORE 15)

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. ALL.: Giampaolo. A DISP.: Ujkani, Rosati, Lyanko, Ansaldi, Singo, Vojvoda, Djidji, Lukic, Buongiorno, Millico, Verdi. INDISPONIBILI: Baselli, Rodriguez, Edera. SQUALIFICATI: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Carnesecchi, F. Rossi, Palomino, Mojica, Piccini, Bellanova, Pasalic, Da Riva, Reca, Lammers, D. Zapata. INDISPONIBILI: Gollini, Pessina, Ilicic, Miranchuk. SQUALIFICATI: Djimsiti, Romero.