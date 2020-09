Diretta Torino-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Ad aprire la seconda giornata della Serie A 2020-21 sarà la sfida in programma alle ore 15 all'Olimpico Grande Torino tra Torino e Atalanta. I granata di Marco Giampaolo sono reduci dal ko contro la Fiorentina (1-0), mentre per la Dea di Gian Piero Gasperini si tratta del debutto stagionale in gare ufficiali dopo lo spostamento della sfida contro la Lazio per via degli impegni europei in agosto dei nerazzurri (l'Atalanta ha affrontato il Psg nei quarti di finale di Champions League il 12 agosto). Riavvolgendo il nastro e tornando allo scontro diretto dello scorso anno, il tabellino dice 7-0 per Gomez e compagni. Una sconfitta pesantissima per i granata ma, dall'altro lato, il successo più ampio per la Dea nella massima seriea. Gasperini, però, non sottovaluta gli avversari: "Rimangono un'ottima squadra. Hanno vissuto una seconda parte difficile nell'ultima stagione. E' una squadra costruita con importanti ambizioni. Sono in una nuova fase, hanno cambiato allenatore. Hanno dei valori in campo e in panchina, le capacità di Giampaolo sono riconosciute da tutti".

SEGUI TORINO-ATALANTA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Fiorentina, Castrovilli decisivo contro il Torino: primo gol con la maglia numero '10'

Torino-Atalanta: dove vederla in tv e in streaming

Torino-Atalanta è in programma alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Torino-Atalanta: le probabili formazioni

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Lukic, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Verdi. ALL.: Giampaolo.

A DISP.: Rosati, Ujkani, Buongiorno, Ferigra, Vojvoda, Ansaldi, Singo, Meitè, Segre, Zaza, Millico.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel. ALL.: Gasperini.

A DISP.: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Mojica, Ruggeri, Da Riva, Pasalic, D.Zapata, Lammers, Amad Diallo.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.