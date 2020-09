Diretta Cagliari-Lazio ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

CAGLIARI - La Lazio pronta per la prima di campionato, anche se tecnicamente è già la seconda in attesa del recupero con l’Atalanta. Simone Inzaghi ha due nuovi volti arrivati dal mercato: Reina ed Escalante. I due sono stati presentati ieri dal ds Igli Tare. I biancocelesti si troveranno davanti il Cagliari di Di Francesco, che all’esordio in Serie A ha pareggiato 1-1 con il Sassuolo in trasferta. Per i rossoblù c’è tutta la voglia di fare bella figura alla prima alla Sardegna Arena. Il club, dopo l’arrivo di Diego Godin, rilancia le proprie ambizioni in campionato.

Lazio, ecco Escalante e Reina: i calciatori presentati da Tare

Diretta tv e streaming di Cagliari-Lazio

Il match, che andrà in onda alle ore 18, sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, in Pay-per-view su Now Tv e su Lazio Style Channel, canale tematico biancoceleste (233 di Sky).

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco.

A disp. Aresti, Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Klavan, Caligara, Tramoni, Oliva, Zappa, Pavoletti, Despodov.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

A disp. Reina, Alia, Armini, Parolo, D. Anderson, Kiyine, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Caicedo, Adekanye.

ARBITRO: Massa di Imperia. VAR: CHIFFI.