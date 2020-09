Diretta Sampdoria-Benevento ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

GENOVA - Il Benevento di Filippo Inzaghi fa il suo esordio in campionato alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la sfida contro la Sampdoria. Per via degli impegni europei dell'Inter fino alla seconda metà di agosto, i sanniti non sono scesi in campo nella prima di campionato. Lo ha fatto invece la formazione di Claudio Ranieri, incassando un secco 3-0 sul campo dei campioni d'Italia della Juve. Per la Strega si tratta del ritorno in Serie A dopo la parentesi della stagione 2017-18. Inzaghi, però, pensa al presente e alla gara contro la Sampdoria: "Dimentichiamo il campionato di tre anni fa. Difenderemo il nostro posto in A ogni minuto". Sulla gara d'esordio contro i blucerchiati: "Ho buone sensazioni ma sarà il campo a dire se avremo fatto bene o male. Dopo aver disputato un grande campionato di Serie B, adesso meritiamo di giocarci queste partite in stadi prestigiosi come Marassi. Per provare a fare risultato, servirà un Benevento quasi perfetto. Rispetto alla amichevole con la Lazio, sarà totalmente un'altra partita. Se usciremo dal campo dimostrando di aver dato il massimo, allora anche se sconfitti non avremo rimpianti perchè vorrà dire che gli avversari saranno stati più bravi".

SEGUI SAMPDORIA-BENEVENTO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Lazio-Benevento, amichevole senza gol: i fratelli Inzaghi fanno 0-0

Sampdoria-Benevento: come vederla in tv e in streaming

Sampdoria-Benevento è in programma alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 253. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Benevento

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. ALL.: Ranieri.

A DISP.: Ravaglia, Regini, Ferrari, Yoshida, Vieira, Leris, Candreva, Damsgaard, Ramirez, Gabbiadini, La Gumina.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Sau, Caprari; Moncini. ALL.: F. Inzaghi.

A DISP.: Manfredini, Lucatelli, Tuia, Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Vokic, Di Serio, Lapadula.

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila.