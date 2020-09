Serie A: tutte le probabili formazioni dei recuperi della 1ª giornata

ROMA - Nemmeno il tempo di chiudere la seconda giornata di Serie A che si torna in campo con i recuperi della prima giornata. Inter, Atalanta e Spezia, infatti, avevano ottenuto la possibilità di posticipare il primo match di campionato a causa degli impegni in agosto della stagione passata. I tre match verranno recuperati domani, con i nerazzurri di Antonio Conte, reduci dal rocambolesco successo contro la Fiorentina per 4-3, sfidano il Benevento di Pippo Inzaghi che, all'esordio stagionale, ha vinto in trasferta contro la Sampdoria (3-2) dopo esser passato in svantaggio di due gol. L'Udinese, invece, ospiterà lo Spezia di Vincenzo Italiano. Big match serale all'Olimpico, dove la Lazio, che ha vinto 2-0 al debutto contro il Cagliari, sfida l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sembra aver ripreso la marcia dello scorso anno dopo aver rifilaro quattro gol al Torino nell'esordio stagionale in campionato.

Tutte le probabili formazioni dei recuperi della 1ª giornata

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENEVENTO-INTER (DOMANI ORE 18)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Sau; Moncini. ALL.: F.Inzaghi. A DISP.: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Tuia, Pastina, Del Pinto, Hetemaj, Improta, Caprari, Vokic, Lapadula, Di Serio. INDISPONIBILI: Viola, Tello, Kragl, Barba. SQUALIFICATI: -.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Sensi; R.Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte. A DISP.: Radu, Skriniar, Bastoni, Ranocchia, Dalbert, Perisic, Brozovic, Eriksen, Nainggolan, Vidal, L.Martinez, Pinamonti. INDISPONIBILI: Vecino. SQUALIFICATI: -.

D'Ambrosio e Lukaku ribaltano la Fiorentina. L'Inter di Conte può gioire