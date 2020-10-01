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Designazioni Serie A, Juventus-Napoli a Doveri. Guida per Lazio-Inter

Abisso fischierà Udinese-Roma, Pasqua per Atalanta-Cagliari

Designazioni Serie A, Juventus-Napoli a Doveri. Guida per Lazio-Inter
© LAPRESSE

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giovedì 1 ottobre 2020 13:00

ROMA - L'Aia ha comunicato i nominativi degli arbitri incaricati di dirigere le gare valide per la terza giornata di andata di Serie A in programma domenica 4 ottobre.

ATALANTA – CAGLIARI h. 12.30
PASQUA
BACCINI – SCARPA
IV: GHERSINI
VAR: ORSATO
AVAR: GALETTO

BENEVENTO – BOLOGNA h.15.00
SOZZA
ALASSIO – PERROTTI
IV: ABBATTISTA
VAR: DI BELLO
AVAR: FIORITO

FIORENTINA - SAMPDORIA Venerdì 2/10 h.20.45
GIACOMELLI
CALIARI – BOTTEGONI
IV: MANGANIELLO
VAR: AURELIANO
AVAR: CECCONI

GENOA – TORINO Sabato 03\10 h.18.00
CHIFFI
DI IORIO – PAGNOTTA
IV: ILLUZZI
VAR: DI PAOLO
AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – NAPOLI h.20.45
DOVERI
MELI – BINDONI
IV: CALVARESE
VAR: NASCA
AVAR: RANGHETTI

LAZIO – INTER h.15.00
GUIDA
CARBONE – LONGO
IV: MASSA
VAR: IRRATI
AVAR: VIVENZI

MILAN – SPEZIA h.18.00
SERRA
DI VUOLO – RASPOLLINI
IV: PAIRETTO
VAR: VALERI
AVAR: TOLFO

PARMA – VERONA h.15.00
GIUA
COLAROSSI – TARDINO
IV: MARINELLI
VAR: BANTI
AVAR: VALERIANI

SASSUOLO – CROTONE Sabato 03\10 h.15.00
PEZZUTO
PERETTI – CIPRESSA
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
AVAR: MONDIN

UDINESE – ROMA Sabato 03\10 h.20.45
ABISSO
VECCHI – SCATRAGLI
IV: PICCININI
VAR: MARESCA
AVAR: DEL GIOVANE

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Squadra PT Squadra PT
Napoli 6 Spezia 3
Atalanta 6 Benevento 3
Inter 6 Genoa 3
Milan 6 Cagliari 1
Verona 6 Roma 1
Juve 4 Torino 0
Sassuolo 4 Udinese 0
Bologna 3 Sampdoria 0
Fiorentina 3 Crotone 0
Lazio 3 Parma 0
SERIE A - 2° GIORNATA
SABATO 26 SETTEMBRE 2020
Torino - Atalanta 2 - 4
Cagliari - Lazio 0 - 2
Sampdoria - Benevento 2 - 3
Inter - Fiorentina 4 - 3
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
Spezia - Sassuolo 1 - 4
Verona - Udinese 1 - 0
Crotone - Milan 0 - 2
Napoli - Genoa 6 - 0
Roma - Juve 2 - 2
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020
Bologna - Parma 4 - 1