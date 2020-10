Milan-Spezia 3-0, il tabellino

MILANO - Il Milan non si vuole fermare: i rossoneri di Pioli trovano la terza vittoria in campionato, sconfiggendo lo Spezia con le reti - arrivate tutte nel secondo tempo - di Leao (doppietta per lui) e Theo Hernandez.

MILAN-SPEZIA 3-0 NUMERI E STATISTICHE

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Tonali (15' st Bennacer), Krunic (15' st Kessie); Saelemaekers, Diaz (26' st Hauge), Leao (38' st Maldini); Colombo (1' st Calhanoglu). A disposizione: Castillejo, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Tatarusanu. Allenatore: Pioli

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega (33' st Bartolomei), Ricci (16' st Acampora), Maggiore; Verde (16' st Agudelo), Galabinov (33' pt Piccoli), Gyasi (33' st Mora). A disposizione: Agoume, Bastoni, Dell'Orco, Desjardins, Farias, Krapikas, Vignali. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Serra di Torino

MARCATORI: 13' st Leao, 31' st Hernandez, 34' st Leao

NOTE: Ammoniti: Calhanoglu (M), Ricci, Gyasi (S). Recupero: 2' e 3'