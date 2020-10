Serie A, anticipi e posticipi: Milan-Roma lunedì 26, Lazio-Juve alle 12.30

ROMA - La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi del campionato fino alla 16ª giornata, in programma il 6 gennaio 2021: tra i big-match delle prossime settimane spicca la sfida Milan-Roma in programma lunedì 26 ottobre alle 20.45, Lazio-Juventus invece sarà il lunch match della 7ª giornata, domenica 8 novembre alle 12.30. Domenica 22 novembre, alle 20.45, l'8ª giornata si chiuderà con Napoli-Milan mentre la settimana successiva, domenica 29 alle 20.45, è in calendario Napoli-Roma. Tra le gare delle giornate seguenti ci sono il derby Juve-Torino (sabato 5 dicembre alle 18), Juve-Atalanta e Inter-Napoli (mercoledì 16 dicembre, rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45), Lazio-Napoli (domenica 20 dicembre alle 20.45), Milan-Lazio (mercoledì 23 dicembre alle 20.45) e Milan-Juve (mercoledì 6 gennaio 2021 alle 20.45). Questo il programma della 5ª giornata di andata, in calendario la settimana successiva al rientro dalla pausa per le nazionali.

Venerdì 23 ottobre 2020 (ore 20.45): Sassuolo-Torino

Sabato 24 ottobre 2020 (ore 15.00): Atalanta-Sampdoria

Sabato 24 ottobre 2020 (ore 18.00): Genoa-Inter

Sabato 24 ottobre 2020 (ore 20.45): Lazio-Bologna

Domenica 25 ottobre 2020 (ore 12.30): Cagliari-Crotone

Domenica 25 ottobre 2020 (ore 15.00): Benevento-Napoli

Domenica 25 ottobre 2020 (ore 15.00): Parma-Spezia

Domenica 25 ottobre 2020 (ore 18.00): Fiorentina-Udinese

Domenica 25 ottobre 2020 (ore 20.45): Juventus-Hellas Verona

Lunedì 26 ottobre 2020 (ore 20.45): Milan-Roma