Inter-Milan, lo spettro del Coronavirus sul derby

Al derby con lo spettro del Covid che preoccupa sempre di più. Perché ieri il Milan ha annunciato la positività di Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Pioli, e perché da oggi inizieranno a tornare i nazionali sparsi in giro per il mondo. Saranno sottoposti a tamponi prima di essere "ammessi" nel gruppo squadra, ma il timore resta e una certezza c'è già: la stracittadina di sabato non sarà come le altre. Per le tante assenze e per il clima di incertezza che si respirerà nei giorni precedenti.

Inter-Milan: le probabili formazioni di Conte e Pioli

Scaroni e Marotta

Non a caso l'Ats milanese, che ha già fatto sapere non si opporrà al regolare svolgimento del match se le formazioni osserveranno il protocollo (cosa che stanno facendo), chiaramente sta monitorando la situazione. Il presidente rossonero Scaroni ha sottolineato che «il derby non è assolutamente a rischio», mentre all'uscita dall'assemblea di Lega l'ad nerazzurro Marotta si è limitato a un «non parliamo».

Qui Inter

Ieri è arrivato l'esito dei tamponi effettuati lunedì: tutti negativi. Un bel sospiro di sollievo visto che Conte ha già perso Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Radu e Young. Dopo aver fatto l'allenamento, Handanovic, Padelli, Ranocchia e Darmian hanno abbandonato la "bolla" di Appiano Gentile; idem altri componenti del gruppo squadra.

Qui Milan

Il Milan, che invece non potrà contare su Duarte e Gabbia, entrambi messi ko dal virus, ieri ha invece registrato la positiva di Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Stefano Pioli. Lo ha reso noto il club con un comunicato diffuso in tarda mattinata. L'ex difensore domenica ha accusato un po' di febbre ed è stato sottoposto a un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid.

