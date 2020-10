Serie A: tutte le probabili formazioni della 4ª giornata

ROMA - Dopo la pausa per le nazionali, la Serie A torna in campo per la 4ª giornata. Tanti i match interessanti in programma. Ad aprire il turno sarà la sfida del San Paolo tra il Napoli e l'Atalanta. Gli azzurri, incassato il 3-0 a tavolino contro la Juve e il punto di penalizzazione, ospitano una delle squadre più in forma del campionato. La Dea, infatti, è a punteggio pieno e ha già segnato 13 gol, più di 4 in media a partita (ne ha subiti 5). Match clou di giornata, però, sarà il derby tra Inter e Milan. I nerazzurri devono fare i conti con qualche assenza per via del Coronavirus, mentre Pioli dovrebbe recuperare Ibrahimovic. I rossoneri, in questo primo scorcio di stagione, stanno confermando quanto di buono fatto dopo il lockdown e inseguono il 20° risultato utile consecutivo. La Lazio di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio per 1-1 contro l'Inter, fa visita alla Sampdoria di Claudio Ranieri, mentre la Juve va allo Scida per affrontare il Crotone. Il lunch match di giornata vedrà di fronte Bologna e Sassuolo. Due le partite in programma domenica alle 15: Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari. L'Udinese, ancora ferma a zero punti, ospita il Parma, mentre la Roma, che proprio contro i friulani ha trovato la prima vittoria stagionale grazie alla rete di Pedro, nel posticipo domenicale affronta il Benevento di Pippo Inzaghi. Chiuderà il programma della 4ª giornata il match tra Verona e Genoa.

Ecco tutte le probabili formazioni della 4ª giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA (DOMANI ORE 15)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Contini, Maksimovic, Rrahmani, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Demme, Bakayoko, Petagna, Llorente. INDISPONIBILI: Elmas, Insigne, Zielinski. SQUALIFICATI: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, D.Zapata. ALL.: Gasperini. A DISP.: F.Rossi, Toloi, Mojica, Piccini, Miranchuk, Malinovskyi, Ilicic, Pessina, Muriel, Lammers, Ruggeri. INDISPONIBILI: Gollini, Caldara, Carnesecchi. SQUALIFICATI: -.