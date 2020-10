Diretta Inter-Milan ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

MILANO - La Serie A riparte dopo lo stop per le nazionali e il match clou si gioca a San Siro: derby numero 173 in campionato tra Inter e Milan, l'87° in casa nerazzurra. Conte deve affrontare e porre rimedio a una situazione emergenziale non indifferente: Skriniar, Bastoni (che dall'ultimo tampone è risultato negativo), Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young non sono a disposizione a causa del Covid, ma la rosa lunga dà una mano al tecnico che non cerca alibi né vuole lamentarsi. L'obiettivo è battere ancora il Milan a distanza di più di otto mesi dall'ultimo confronto vittorioso per l'Inter (4-2 in rimonta, era il 9 febbraio). Pioli però vuole sfatare il suo personale tabù: non ha mai vinto il derby, né a Roma con la Lazio (3 sconfitte e 1 pareggio) né a Milano (2 pareggi da allenatore dell'Inter e 1 sconfitta da rossonero). In più, l'ultimo successo del Diavolo in casa nerazzurra risale a dieci anni fa, gol di Ibra su rigore per l'1-0 finale.

Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Alle 18 il fischio d'inizio di Inter-Milan, match che verrà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Corrieredellosport.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro. ALL.: Conte. A disp.: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Darmian, Bonfanti, Moretti, Squizzato, Eriksen, Satriano, Sanchez, Pinamonti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, The Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. ALL.: Pioli. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Maldini, Diaz, Leao, Colombo.

Arbitro: Mariani di Aprilia