Serie A, ecco le probabili formazioni della 4ª giornata

Archiviata la pausa delle nazionali, la Serie A si appresta a ripartire con la 4ª giornata e mette in scena notevoli big match. Gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati sul derby di Milano, in programma alle 18 di sabato. Pioli è rinvigorito dal ritorno di Ibrahimovic, Conte continua a puntare sul gigante Lukaku. Tanta curiosità anche per l’esordio di Chiesa in Crotone-Juve e per il ritorno di Ilicic in Napoli-Atalanta. La Lazio di Simone Inzaghi fa visita alla Sampdoria di Claudio Ranieri mentre il lunch match di domenica vedrà di fronte Bologna e Sassuolo. Due le partite in programma alle 15 di domani: Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari. L'Udinese, ancora ferma a zero punti, ospita il Parma, invece la Roma, che proprio contro i friulani ha trovato la prima vittoria stagionale grazie alla rete di Pedro, nel posticipo domenicale affronta il Benevento di Pippo Inzaghi. Chiuderà il programma della 4ª giornata il match tra Verona e Genoa.

Ecco tutte le probabili formazioni della 4ª giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA (OGGI ORE 15)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Contini, Mario Rui, Ghoula, Rrhamani, Demme, Maksimovic, Lobotka, Petagna. INDISPONIBILI: Elmas, Insigne, Zielinski, Malcuit, Milik. SQUALIFICATI: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, D.Zapata. ALL.: Gasperini. A DISP.: Radunovic, F.Rossi, Toloi, Mojica, Sutalo, Depaoli, Miranchuk, Malinovskyi, Ilicic, Muriel, Lammers. INDISPONIBILI: Gollini, Caldara, Carnesecchi. SQUALIFICATI: -.