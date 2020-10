Diretta Udinese-Parma ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

UDINE - L'Udinese cerca di scrollarsi di dosso le incertezze di questo inizio di stagione nella sfida casalinga delle 18 contro il Parma. I friulani di Luca Gotti, dopo tre giornate, sono ultimi in classifica a zero punti e senza ancora aver segnato alcun gol. Gli emiliani di Fabio Liverani invece, dopo una partenza da incubo, hanno ritrovato il sorriso due settimane fa, battendo 1-0 il Verona grazie a un gol di Kurtic. Oggi però la formazione ducale deve fare i conti con tante assenze, complice anche il Coronavirus. Negli ultimi cinque scontri diretti il Parma si è imposto quattro volte, di cui due a Udine. L'ultima vittoria dell'Udinese risale al 29 settembre 2014, 4-2 al Friuli con doppietta di Totò Di Natale.

Udinese-Parma, come vederla in tv e in streaming

Il match di Udine sarà trasmesso in diretta dalle 18 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). L'incontro è visibile anche su Sky Go e, in streaming live, su Now Tv.

Udinese-Parma, le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest; De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka All.: Gotti.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho. All.: Liverani.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.