Diretta Atalanta-Sampdoria ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Dopo il brutto ko contro il Napoli (4-1) in campionato, l'Atalanta alle ore 15, al Gewiss Stadium, ospita la Sampdoria. La Dea, intanto, sembra essersi messa alle spalle la sconfitta contro gli azzurri e nell'impegno infrasettimanale ha battuto il Midtiylland nell'esordio stagionale in Champions League con un netto 4-0. Un passo falso, quello contro la formazione di Gattuso, che è pesato in termini di classifica ma che, a giudicare dalla prestazione contro i danesi, non ha influito sulla testa dei ragazzi di Gasperini. Gli orobici sono una vera e propria macchina da gol: solo le partite del Bayern Monaco (6.3) hanno prodotto in media più gol di quelle dell'Atalanta (5.8) nei Top-5 campionati europei - la Dea ha il miglior attacco di questa Serie A con 14 reti, il doppio di quelle della Sampdoria. I blucerchiati di Ranieri, dopo una partenza con handicap (sconfitte contro Juve e Benevento nelle prime due giornate), hanno battuto prima la Fiorentina in trasferta (2-1), poi la Lazio al Ferraris con un netto 3-0.

Atalanta-Sampdoria: dove vederla in tv e in streaming

Atalanta-Sampdoria è in programma alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 2 e Sky Sport 249. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Atalanta-Sampdoria: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pasalic, Freuler, Mojica; Malinovskyi; Ilicic, D.Zapata. ALL.: Gasperini.

A DISP.: Radunovic, F.Rossi, Romero, Toloi, Hateboer, Gosens, Ruggeri, Pessina, Muriel, Lammers, Gomez, Miranchuk.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Jankto; Quagliarella, Keita. ALL.: Ranieri.

A DISP.: Letica, Tonelli, Regini, Ferrari, Silva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard, Leris, Ramirez, La Gumina, Prelec.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.