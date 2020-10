Milan-Roma, Ibra-Dzeko, 700 gol in due: non si sono mai sfidati finora

Sembra assurdo, ma due giganti del calcio come Ibra e Dzeko, rispettivamente 39 e 34 anni, non si sono mai affrontati sul campo prima d’ora. Lo faranno questa sera per la prima volta a San Siro, senza pubblico sugli spalti. Una sfida inedita e affascinante tra due grandi bomber. Nella scorsa stagione, quando il Milan ha battuto la Roma per 2-0, Ibrahimovic era assente per infortunio. L’attaccante svedese ha tenuto in ansia i tifosi rossoneri in estate, ma alla fine è rimasto. Dzeko aveva già le valigie pronte, destinazione Juventus, ma nemmeno lui si è mosso.

Serie A, le migliori coppie d'attacco dal 2019/20: comandano due della Lazio

Ibra-Dzeko, 700 gol in due

Insieme hanno fatto una valanga di gol, 700: il bosniaco 281, lo svedese 419. In nazionale ne hanno fatti rispettivamente 59 e 62. Hanno giocato 1538 gare ufficiali, 823 Zlatan, 715 Edin. Entrambi hanno la forza e il potere di cambiare volto alla squadra. C’è un Milan con e senza Ibra, così come c’è una Roma con e senza Dzeko. In questa stagione l’attaccante svedese ha segnato due doppiette su due gare giocate, nelle altre due è rimasto fuori per la positività al Coronavirus. Dzeko ne ha giocate tre, alla prima con il Verona è rimasto in panchina vista la trattativa avanzata con la Juve. Dopo aver superato un momento difficile, si è sbloccato nell’ultima giornata con una doppietta al Benevento. Sarà una sfida inedita, tutta da vivere.