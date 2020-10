Diretta Bologna-Cagliari ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - Quattro sconfitte e una vittoria, quella nel derby emiliano contro il Parma. È questo il bottino del Bologna di Sinisa Mihajlovic fin qui in campionato. I rossoblù fanno fatica ad ingranare e alle 20.45 ospitano allo stadio Renato Dall'Ara il Cagliari di Eusebio Di Francesco. I sardi, al contrario, dopo un inizio complicato (pareggio contro il Sassuolo e sconfitte contro Lazio e Atalanta) hanno battuto il Torino fuori casa (3-2) e liquidato il Crotone con un netto 4-2. Entrambe le formazioni in settimane sono state impegnate in Coppa Italia, con i felsinei che hanno battuto la Reggina per 2-0 e gli isolani che hanno archiviato la pratica Cremonese grazie alla rete di Faragò. Le due squadre si sono incontrare in Serie A già 60 volte e il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità: 19 vittorie per parte e 22 pareggi.

Bologna-Cagliari è in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-2-3-1) -Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

A DISP.: Da Costa, Arnofoli, Ravaglia, Denswil, Paz, Calabresi, Dominguez, Baldursson, Kingsley, Rabbi, Rocchi, Vignato.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. ALL.: Di Francesco.

A DISP.: Aresti, Vicario, Pisacane, Klavan, Carboni, Faragò, Caligara, Tramoni, Oliva, Pavoletti, Ounas.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.