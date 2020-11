Diretta Udinese-Milan ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

UDINE - Il Milan è impegnato in trasferta contro l'Udinese nel sesto turno di Serie A. La formazione rossonera di Pioli è prima nella classifica del campionato italiano dopo 4 vittorie e un pareggio. L'Udinese di Gotti, invece, ha rimediato 4 sconfitte in 5 turni ed è nella parte bassa della graduatoria con 3 punti. Viene dal ko sul campo della Fiorentina.

Segui Udinese-Milan LIVE sul nostro sito

Diretta tv e streaming di Udinese-Milan

La partita tra Udinese e Milan è in programma alle ore 12.30 alla Dacia Arena di Udine e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger, De Maio, Nuytinck, Samir; De Paul, Arslan, Makengo; Pereyra, Okaka, Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Becao, Ter Avest, Zeegelaar, Molina, Ouwejan, Pussetto, Lasagna, Nestorovski. Allenatore: Gotti

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kajer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Kalulu, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Diaz, Maldini, Rebic. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Di Bello di Brindisi