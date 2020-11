Diretta Genoa-Torino ore 17: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Ha già il sapore dell'ultima possibilità il match di oggi per Marco Giamapolo, tecnico del Torino alle prese con una classifica deficitaria. I granata, di scena al Ferraris contro il Genoa, sono ultimi in classifica con un solo punto in cinque gare e reduci dal bruciante ko casalingo con la Lazio, un 4-3 maturato in rimonta nei minuti di recupero. La sfida di oggi, in programma alle 17, è il recupero del gara della terza giornata di campionato, non giocata per i tanti casi di positività al Coronavirus nel Genoa. La formazione di Maran domenica scorsa ha pareggiato il derby con la Sampdoria, ma non coglie i tre punti dalla prima giornata, quando vinse 4-1 sul Crotone. Negli scontri diretti il Grifone non si impone da 7 gare: l'ultima volta contro i granata è accaduto il 21 maggio 2017, 2-1 a Marassi con gol di Rigoni e Simeone per i rossoblù e Ljajic per il Toro.

Genoa-Torino, come vederla in tv e in streaming

La sfida del Ferraris sarà trasmessa in diretta dalle 17 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 253. La visione del match è disponibile su Sky Go, anche in hd, e in streaming live su Now Tv.

Genoa-Torino, probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Bani, C. Zapata, Masiello; Behrami, Badelj, Luca Pellegrini; Pandev, Zajc; Scamacca. A disposizione: Marchetti, Paleari, Goldaniga, Criscito, Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni, Radovanovic, Pjaca, Parigini, Destro. Allenatore: Maran.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic, Bonazzoli, Belotti. A disposizione: Ujkani, V. Milinkovic-Savic, Nkoulou, Ansaldi, Singo, Murru, Buongiorno, Segre, Gojak, Edera, Verdi, Vianni. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Valeri di Roma.

