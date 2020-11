Diretta Cagliari-Sampdoria ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Alla Sardegna Arena si gioca Cagliari-Sampdoria, ma ci sarà anche la sfida nella sfida tra Eusebio Di Francesco e Claudio Ranieri. L'attuale tecnico dei blucerchiati ha sostituto per due volte consecutive quello del Cagliari, prima sulla panchina della Roma, poi su quella doriana: "Ma non sono in cerca di rivincite, ho solo in mente il Cagliari", assicura l'allenatore dei sardi. "L'anno scorso ho fatto una scelta - ha continuato - ma ho trovato un gruppo di lavoro eccellente. Non sono entrato in sintonia con i giocatori per tanti motivi e per questo ho deciso di lasciare la Sampdoria. Ora sono molto sereno e vogliono solo portare a casa la vittoria perché serve per il nostro percorso".

Dove vederla in tv e streaming

Il match tra Cagliari e Sampdoria, in programma alle 15 alla Sardegna Arena, sarà trasmesso su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, in streaming sull'applicazione SkyGo.

Cagliari-Sampdoria, probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All.: E. Di Francesco.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All.: Ranieri.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.