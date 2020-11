Diretta Milan-Verona ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Il Milan è primo nella classifica del campionato italiano con 16 punti all'attivo dopo 6 giornate. I rossoneri di Pioli sono imbattuti in Serie A e hanno conquistato 5 vittorie e un pareggio portandosi in testa alla graduatoria. Il Verona ha ritrovato il successo nello scorso turno di campionato, battendo il Benevento in casa, ed è a quota 11 punti in classifica. La formazione guidata da Juric presenta la migliore difesa del torneo con appena tre reti al passivo.

Segui Milan-Verona LIVE sul nostro sito

Diretta tv e streaming di Milan-Verona

La partita tra Milan e Verona è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Milan-Verona, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Dawidowicz, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All.: Juric.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata