Così cambiano tamponi e bolla: pronta la riforma del protocollo

Tamponi centralizzati e bolla. La Serie A è pronta a cambiare le sue regole. L’appuntamento è per lunedì prossimo, giorno in cui Casasco, consigliere indipendente, ma anche presidente della Federazione dei medici sportivi, consegnerà, da un lato, le linee guida da inserire nel protocollo che dovranno aggiornare le modalità dell’isolamento in caso di positività all’interno del gruppo-squadra, e, dall’altro, il piano attraverso cui centralizzare l’analisi dei tamponi. Il lavoro non è ancora completato, perché è ancora in corso il dialogo con il comitato tecnico-scientifico per ottenere gli indicatori fondamentali da inserire nelle procedure di analisi dei test molecolari. L’obiettivo, infatti, è quello di uniformare i responsi, evitando che per un laboratorio un soggetto possa essere positivo e per un altro negativo. Da questo punto di vista, anche le scale dei valori sono determinanti.

Lazio, ecco il laboratorio dei tamponi al centro dell’indagine

Preventivi

Al momento non è stata ancora scelta una struttura di riferimento. Anche se è favorita Synlab, se non altro perché è la stessa utilizzata dall’Uefa e pure dalla Liga. A suo vantaggio ci sarebbe pure la garanzia di uniformità tra campionato e Coppe. L’inconveniente, invece, è che Synlab non ha una sede in Sardegna. Già, perché tra gli aspetti di cui tenere conto c’è anche la logistica, visto che, dopo essere stati effettuati, i tamponi devono essere trasportati nel laboratorio che li dovrà processare. Ed evidentemente sono fondamentali anche i tempi entro cui fornire gli esiti. Ebbene, una volta completata questa sorta di protocollo per l’analisi dei tamponi, e stabilita la frequenza con cui andranno effettuati, verranno richiesti preventivi ad una serie di strutture. Quindi, si passerà alla scelta.

