Napoli-Milan 1-3, il tabellino

NAPOLI - Il Milan sconfigge 3-1 il Napoli al San Paolo e si mette alle spalle le prestazioni appannate viste prima della sosta: i rossoneri consolidano il primo posto grazie alla doppietta dell'eterno Ibrahimovic tra primo e secondo tempo e al sigillo finale di Hauge; agli azzurri invece non basta il gol di Mertens del provvisorio 1-2. Espulso per doppia ammonizione il partenopeo Bakayoko, ex di giornata.

NAPOLI-MILAN 1-3: NUMERI E STATISTICHE

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (45' st Elmas), Bakayoko; Politano (24' st Petagna), Lozano (11' st Zielinski), Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Demme, Lobotka, Llorente. Allenatore: Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (28' st Castillejo), Calhanoglu (42' st Krunic), Rebic (29' st Hauge); Ibrahimovic (34' st Colombo). A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Diaz, Tonali. Allenatore: Bonera

ARBITRO: Valeri di Roma

MARCATORI: 20'pt, 9' st Ibrahimovic (M), 18' st Mertens (N), Hauge 50' st (M)

NOTE: Al 20' st espulso Bakayoko (N) per doppia ammonizione. Ammoniti: Mario Rui (N), Calabria, Kessie (M). Recupero: 3' e 5'