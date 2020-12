Serie A: tutte le probabili formazioni della 10ª giornata

ROMA - È tempo di Serie A. Dopo gli impegni europei di Champions ed Europa League, nel weekend torna l'appuntamento con il campionato. Ad aprire la 10ª giornata sarà la Lazio di Simone Inzaghi che, dopo il ko interno contro l'Udinese dello scorso turno, fa visita allo Spezia. Poi spazio al Derby della Mole tra una Juve altalenante e il Torino. Nell'anticipo serale, invece, l'Inter di Antonio Conte, dopo il secco 3-0 in campionato contro il Sassuolo e l'importante 3-2 sul campo del Borussia Moenchengladbach, ospitano il Bologna. Il lunch match di giornata vedrà di fronte Verona e Cagliari, mentre saranno tre le sfide in programma domenica alle 15: Parma-Benevento, Roma-Sassuolo e Udinese-Atalanta. Alle 18 in campo il Napoli di Rino Gattuso che, dopo il 4-0 sulla Roma, vuole dare continuità ai propri risultati contro il Crotone. In serata il Milan capolista, che in settimana ha ottenuto il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, affronta la Sampdoria. Chiude la 10ª giornata il posticipo di lunedì alle 20.45 tra Fiorentina e Genoa.