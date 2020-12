Diretta Juve-Torino ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus di Andrea Pirlo , reduce dal deludente 1-1 con il Benevento prontamente riscattato in Champions ai danni della Dinamo Kiev, ospita il Torino di Giampaolo terz'ultimo in classifica nell'anticipo della decima giornata di campionato. Sarà il Derby della Mole numero 201 fra tutte le competizioni ed il bilancio pende nettamente a favore dei bianconeri, con 88 successi contro i 56 dei granata (tanti quanti i pareggi). Sicuro assente della sfida sarà Alvaro Morata , fermato per due turni dal giudice sportivo.

Come vedere in tv e in streaming Juve-Torino

Juve-Torino è in programma alle 18 all'Allianz Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca del match live sul nostro sito.

Juve-Torino, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All: Pirlo. A disp. Pinsoglio, Frabotta, Alex Sandro, Dragusin, Ramsey, Portanova, McKennie, Bentancur, Chiesa, Da Graca.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Giampaolo. A disp. Rosati, V. Milinkovic-Savic, Izzo, Nkoulou, Buongiorno, Lukic, Krezyu, Segre, Edera, Bonazzoli.

Arbitro: Orsato

Assistenti: Carbone e Giallatini

IV uomo: Di Bello

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi