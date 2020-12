Serie A, tutte le probabili formazioni dell'11esima giornata

ROMA - Sassuolo e Benevento hanno aperto ufficialmente ieri l'undicesima giornata di Serie A con la vittoria per 1-0 della squadra di De Zerbi. Il campionato riparte oggi alle 15 con lo scontro salvezza tra le neopromosse Crotone e Spezia. Alle 18 sarà la volta del Torino, che ospita l'Udinese, mentre alle 20.45 la Lazio proverà a tornare a vincere all'Olimpico a distanza di quasi due mesi dall'ultima volta nell'incontro con il Verona. Si passa poi alla domenica, che inizia con il solito lunch match, che per l'occasione vedrà di fronte Cagliari e Inter. Tre le gare in programma domenica alle 15: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma e Napoli-Sampdoria, con gli azzurri che disputeranno la prima gara di campionato nell'impianto ora dedicato a Diego Armando Maradona. Alle 18 tocca alla Juve di Andrea Pirlo nella partita a Marassi contro il Genoa, mentre sarà la sfida tra il Milan capolista e il Parma l'ultimo match di questa 11esima giornata di Serie A.