Atalanta-Fiorentina 3-0: Gasperini aggancia la Lazio, Prandelli nei guai

BERGAMO - Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League l' Atalanta ritrova anche la vittoria in campionato. Gasperini esulta, Prandelli è nei guai: a Bergamo finisce 3-0 per la Dea che schianta la Fiorentina con Gosens, Malinovskyi e Toloi. È sempre più notte fonda per la Viola che resta quartultima a 9 punti, mentre i nerazzurri agganciano la Lazio a 17 (con il match contro l'Udinese da recuperare) senza Gomez, in panchina dal primo all'ultimo minuto.

Atalanta-Fiorentina, scelte a sorpresa

L'undici di Prandelli sorprende tutti e fa fuori i big: non ci sono Ribery, Castrovilli e Callejon, tutti spediti in panchina. Cerca la svolta così la Fiorentina, con Bonaventura ed Eysseric da subito. Anche Gasperini non scherza: il 'Papu' non è tra i titolari e in attacco con Zapata si muove Malinovskyi.

Tris dell'Atalanta, Fiorentina assente

Ritmo, intensità, occasioni. Si parte forte a Bergamo con Freuler che sfiora il gol e Zapata che esalta i riflessi di Dragowski, super a volare sull'incornata di Duvan. La risposta della Fiorentina è concentrata nel sinistro a giro di Vlahovic sul quale Gollini si supera e devia sulla traversa. Il duello Zapata-Dragowski apre un nuovo capitolo, il portiere viola però scrive lo stesso finale di prima: paratona sotto l'incrocio. L'attaccante di Gasperini allora decide di giocare da assistman e cedere la gioia del gol a Gosens, che gira in porta l'1-0 al 44'. Prandelli inserisce Castrovilli ad inizio ripresa, ma la scena se la prende Malinovskyi che su punizione disegna una traiettoria perfetta per il 2-0 (55'). Entrano anche Ribery e Callejon, ma come una sentenza la Dea chiude i giochi al 63': da calcio d'angolo Djimsiti prolunga per Toloi che insacca il tris. Fa festa Gasperini, mentre Gomez guarda lo show dei suoi compagni seduto in panchina.