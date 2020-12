Diretta Verona-Inter ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VERONA - L'Inter di Antonio Conte cerca la settima vittoria consecutiva in campionato e alle 18.30 fa visita al Verona al Bentegodi nel 14° turno di Serie A. I nerazzurri hanno inanellato sei successi di fila (Torino, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Napoli e Spezia) e non vogliono più fermarsi. Al momento Lukaku e compagni occupano il secondo posto in classifica e in caso di vittoria oggi contro gli scaligeri scavalcherebbero momentaneamente il Milan capolista, atteso in serata dal big match di giornata contro la Lazio al Meazza. Di fronte ci sarà un Verona a secco di vittorie da due partite. La squadra di Juric ha prima incassato il ko interno contro la Sampdoria (2-1), poi non è riuscita ad andare oltre l'1-1 al Franchi contro la Fiorentina, che ha conquistato un clamoroso 3-0 all'Allianz Stadium contro la Juve nell'anticipo del 14° turno di Serie A. L’Inter è la squadra contro cui il Verona ha vinto in percentuale meno gare in Serie A: 7%, quattro successi in 58 partite.