Serie A, tutte le probabili formazioni della 17ª giornata

ROMA - Archiviato il turno infrasettimanale dell'Epifania, la Serie A è pronta a tornare in campo nel weekend per la 17ª giornata. Ad aprire il programma sarà la sfida del Vigorito tra il Benevento di Pippo Inzaghi, reduce dal successo alla Sardegna Arena contro il Cagliari in rimonta, e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che sembra aver messo il turbo. Si prosegue con il match del Marassi tra Genoa e Bologna, mentre l'anticipo serale vedrà di fronte il Milan capolista, caduto in casa contro la Juve dopo 27 risultati utili consecutivi in campionato, contro il Torino. Il big match di giornata è quello dell'Olimpico tra Roma e Inter, con i nerazzurri reduci dal ko del Ferraris contro la Sampdoria, il secondo stagionale in Serie A dopo quello nel derby. Tre le partite in programma domenica alle 15: Verona-Crotone, Parma-Lazio e Udinese-Napoli. Alle 18 al Franchi si sfidano Fiorentina e Cagliari, entrambe sconfitte nel turno infrasettimanale, in serata la Juve cerca conferme contro il Sassuolo dopo il successo al Meazza contro la capolista. Chiude il programma della 17ª giornata di Serie A la sfida del Picco tra Spezia e Sampdoria.