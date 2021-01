Diretta Genoa-Bologna ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Alle 18 Genoa e Bologna mettono in campo, a Marassi, blasone antico e 16 scudetti in una sfida che vale molto per entrambe le squadre: il Grifone sta ancora cercando di metabolizzare la cura del nuovo allenatore Ballardini, vincente all'esordio contro lo Spezia, ma poi fermato sul pareggio dalla Lazio e battuto dal Sassuolo. E' in difficoltà anche il Bologna di Mihajlovic che non vince dall'1-0 sul Crotone del 29 novembre scorso: da allora gli emiliani hanno racimolato due sconfitte e ben cinque pareggi di fila.