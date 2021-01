Capello: "Milik? Napoli come il Real. Roma più pronta della Lazio"

In più mettiamoci anche il caso Milik.

"Qui mi viene in mente l’adagio del mio presidente, Silvio Berlusconi: 'Bisogna sapersi fare concavi o convessi a seconda delle circostanze'. Non voglio chiamarlo capriccio: mi pare che la società abbia però preso una strada, “o si fa così per forza o si fa...così”, e in questo modo si è fatta male da sola".

Ci sono analogie per lei con la vicenda Gomez?

"Nessuna! Mi viene in mente piuttosto un’esperienza personale, quando ero al Real Madrid e Beckham firmò per i Los Angeles Galaxy, gennaio 2007. Il presidente Calderon venne e mi spiegò che per il club quella scelta era uno sfregio e che David non doveva più giocare. Ma dopo un paio di settimane che il giocatore si allenava con impegno, andai in sede e spiegai che io avrei utilizzato Beckham come meritava. E così feci. No, il caso Gomez è diverso. In questo caso ha desciso Gasperini e la società lo ha giustamente sostenuto. In uno spogliatoio non ci si può ergere al di sopra dell’allenatore. Però chi prenderà il Papu potrà sfruttarne la voglia di rivincita".