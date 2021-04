Il Cies boccia Lazio e Inter: ecco perché sono ultime in Europa

Non c'è solo Erling Haaland: il Cies ha pubblicato il suo ultimo report settimanale dedicato ai calciatori Under 21 schierati dai club europei e non sono poche le sorprese. Com'era facile prevedere, è il Borussia Dortmund ad aggiudicarsi il premio di miglior squadra nei top 5 campionati europei in quanto giovani. Tra il 20enne asso norvegese, Jadon Sancho (21 anni appena compiuti) e l'astro nascente Jude Bellingham, non ancora maggiorenne, il talento in casa Dortmund non si spreca: in questa stagione gli Under 21 hanno giocato il 28,5% del minutaggio totale del club. La situazione si ribalta in Italia, che vanta ben due club nelle ultime posizioni di questa speciale classifica.