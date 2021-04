Napoli-Inter, Mazzoleni bersaglio social dopo la designazione al Var

I commenti dei tifosi del Napoli

"Credo che non sia una designazione appropriata: ad una squadra che lotta per la Champions con l'Atalanta mandate Mazzoleni di Bergamo, con precedenti con il Napoli disastrosi. Cerchiamo di non fare altre frittate come le solite che abbiamo visto nei finali di campionato". Questo è il tenore dei post dei tifosi partenopei sull'argomento. C'è chi proprio non riesce a spiegarsi tale scelta: "Non voglio pensare male, ma di Mazzoleni non ne possiamo più. Sarà anche in buona fede ma con noi ha fatto danni incancolabili. Ma non era meglio evitarlo?". Altri sono anche più pungenti: "Basta andare a vedere gli incroci del Napoli con questi arbitri per capire che avremo un ostacolo in più".