Serie A, tutte le probabili formazioni della 31ª giornata

La Serie A torna in campo nel weekend per la 31ª giornata. Ad aprire il turno saranno le due sfida di sabato alle 15, quando allo Scida il Crotone di Serse Cosmi, reduce dal ko in rimonta contro lo Spezia, sfida l'Udinese di Gotti, mentre al Ferraris la Sampdoria ospita il Verona di Ivan Juric. Alle 18 il Sassuolo affronta la Fiorentina, mentre alle 20.45 sfida salvezza alla Sardegna Arena tra il Cagliari e il Parma. Il lunch match di giornata vedrà di fronte al Meazza il Milan, orfano di Ibra, squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata in seguito al siparietto con Maresca, contro il Genoa. Tre sono invece le gare in programma domenica alle 15: Bologna-Spezia, Lazio-Benevento e il big match del Gewiss Stadium tra l'Atalanta e la Juve. La Dea e i bianconeri sono invischiati nella lotta per la Champions League, che vede coinvolte diverse formazioni. Si prosegue con Torino-Roma in programma alle 18. I giallorossi di Fonseca, intanto, hanno superato l'Ajax conquistando la semifinale di Europa League. Chiude il programma della 31ª giornata un altro big match, quello del Diego Armando Maradona tra il Napoli e l'Inter, sempre più vicina al titolo di campione d'Italia.