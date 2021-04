Cagliari-Roma 3-2: tabellino, statistiche e marcatori

CAGLIARI - Ancora una sconfitta per una Roma con la testa all'Europa League. A Cagliari hanno la meglio i rossoblù, vittoriosi 3-2: sblocca Lykogiannis al 4', poi il pari di Carles Perez al 27'. Nella ripresa Marin e Joao Pedro firmano il tris nel giro di 7', poi Fazio riapre la gara al 69', ma non basta.

Cagliari-Roma, il tabellino

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (83' Duncan), Deiola, Lykogiannis (75' Zappa); João Pedro; Simeone (83' Rugani), Pavoletti (75' Cerri). A disposizione: Aresti, Ciocci; Asamoah, Calabresi, Klavan, Walukiewicz. All.: Semplici.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (59' Cristante), Fazio; Santon (59' Karsdorp), Villar, Diawara (75' Veretout), Bruno Peres (46' Spinazzola); Carles Perez, Pellegrini (59' Mkhitaryan); Mayoral. A disposizione: Farelli, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Reynolds, Pastore, El Shaarawy, Dzeko. All.: Fonseca.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: 4' Lykogiannis (C), 27' Carles Perez (R), 57' Marin (C), 64' Joao Pedro (C), 69' Fazio (R).

NOTE: Ammoniti Marin, Joao Pedro, Simeone, Duncan (C); Cristante (R). Recupero: 1' pt - 4' st