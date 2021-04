Dai playoff alla riduzione dei club: come cambia la Serie A

" Non è un mistero la mia idea su playoff e playout , ora che ci sta pensando anche la Premier è diventata di moda". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina , riguardo al tema della riforma generale del sistema dei campionati, attualmente sul tavolo del Consiglio Federale. "Nessuno è profeta in patria, ma spero serva da stimolo - ha sottolineato a margine del consiglio odierno - per le riflessioni nel nostro mondo. Sono favorevolissimo nella parte di playoff e playout, ma sono temi sui quali ci confronteremo nell'ambito di riforma generale", ha aggiunto Gravina.

Gravina: "Riforma dei campionati? Non possiamo perdere un altro anno"

Non solo i playoff, al vaglio del Consiglio anche la riduzione dei club professionistici (attualmente sono 20 quelli in Serie A?: "Il format deve tenere conto della riduzione delle squadre, mi spiace solo di non aver centrato i tempi giusti. La riforma dei campionati? Non possiamo perdere un ulteriore anno, serve un primo stop con l'approvazione da parte delle componenti entro il prossimo 30 maggio, in modo da essere varata entro la stagione 2021/22", conclude Gravina, il cui obiettivo è quello di snellire il calendario.