Serie A, tutte le probabili formazioni della 35ª giornata

La Serie A torna in campo nel weekend per la 35ª giornata. L'Inter è aritmeticamente campione d'Italia, ma rimane ancora apertissima la lotta Champions e retrocessione (Crotone e Parma sono già in Serie B). Due i match che apriranno questo turno di campionato: Spezia-Napoli e Udinese-Bologna. Al Picco entrambe le formazioni andranno alla disperata ricerca di punti per raggiungere i propri obiettivi stagionali: i ragazzi di Italiano per mantenere la categoria e quelli di Gattuso per un piazzamento nell'Europa dei grandi. Si prosegue alle 18 con la sfida tra i campioni d'Italia dell'Inter e la Sampdoria. L'anticipo serale, invece, mette di fronte Fiorentina e Lazio. Anche in questo caso c'è tanto in palio: la salvezza per i viola e la Champions per i biancocelesti. Il lunch match di giornata sarà Genoa-Sassuolo, mentre sono tre le gare in programma domenica alle 15: lo scontro diretto per la salvezza Benevento-Cagliari, Verona-Torino e Parma-Atalanta. Alle 18 la Roma, fresca di eliminazione dall'Europa League in semifinale contro il Manchester United, ospita il Crotone già retrocesso, mentre in serata andrà in scena il big match dell'Allianz Stadium tra Juve e Milan.