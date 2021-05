Serie A, 6 squalificati. Un turno a Leiva e Pereira della Lazio

MILANO - Il giudice sportivo ha fermato 6 giocatori, tutti per un turno, a seguito della 35ª giornata del campionato di Serie A. L'unico espulso della giornata è stato Andreas Pereira, della Lazio ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"). Gli altri cinque erano diffidati e hanno rimediato il giallo che ha fatto scattare la squalifica. Si tratta di: Nkoulou (Torino), Leiva (Lazio), Ricci (Spezia), Saelemaekers (Milan), Schiattarella (Benevento). Infine, ammonizione con diffida e ammenda di 1.500 euro a Pezzella della Fiorentina, per proteste ("sanzione aggravata perché capitano della squadra").