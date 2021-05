De Rossi e Vieri, dietro le quinte a Coverciano: scherzi e risate

Vieri, De Rossi e Matri a scuola Allenatori

Dopo le lezioni virtuali, Vieri e De Rossi si sono ritrovati in presenza a Coverciano: se supereranno gli esami finali, potranno poi guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile. Intanto però, i due trascorrono il tempo tra risate e scherzi: i video pubblicati da Vieri su Instagram ne sono una prova.