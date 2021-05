ROMA - Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo Lazio-Torino, recupero della 25ª giornata andato in scena ieri e terminato 0-0. Una gara che lascia in eredità tre assenze per i biancocelesti che, nell'ultimo turno contro il Sassuolo, dovranno fare a meno di Luis Alberto, Luiz Felipe e Andreas Pereira: tutti e tre già diffidati e ammoniti per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario".