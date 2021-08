L’Inter campione apre la nuova Serie A: il programma e le probabili formazioni

Saranno le sfide tra l'Inter campione d'Italia in carica e il Genoa e quella tra Verona e Sassuolo ad inaugurare la stagione 2021-2022 del campionato di Serie A. Entrambi gli incontri sono in programma domani (sabato 21 agosto) alle ore 18.30, con Lazio ed Atalanta, alle 20.45, impegnate rispettivamente ad Empoli e Torino. Il giorno seguente ci sarà il debutto bis di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, alla Dacia Arena di Udine, quindi in prima serata sarà il turno di Napoli e Roma, che ospitano Venezia e Fiorentina. Il Milan di Pioli farà invece visita alla Samp nel monday match.