Serie A, tutte le probabili formazioni della 3ª giornata

Archiviata la pausa per le nazionali, torna in campo la Serie A con un programma ricco di sfide interessanti. Ad aprire la terza giornata sarà la gara del Castellani tra l'Empoli di Andreazzoli, reduce dal successo a Torino contro la Juve, e il Venezia in programma sabato alle 15. Alle 18 al Maradona il big match tra il Napoli di Luciano Spalletti, a punteggio pieno, e la Juve di Max Allegri, partita con il freno a mano tirato e ancora ferma a un punto in classifica. In serata l'Atalanta ospita la Fiorentina. Il lunch match di giornata vede di fronte la Sampdoria contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi è a punteggio pieno e al Ferraris cerca conferme dopo i successi contro Genoa e Verona. Tre le gare in programma alle 15: Cagliari-Genoa, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana. Alle 18 altro big match, stavolta al Meazza, dove si sfidano Milan e Lazio, entrambe a punteggio pieno, mentre in serata la Roma ospita all'Olimpico il Sassuolo. Chiude il programma della 3ª giornata di Serie A il match tra Bologna e Verona in programma lunedì sera.