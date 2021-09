Serie A, tutte le probabili formazioni della 4ª giornata

La Serie A torna in campo già di venerdì con il 4° turno. Ad aprire le danze sarà la gara del Mapei Stadium tra il Sassuolo di Dionisi e il Torino di Ivan Juric. Tre le sfide in programma sabato: alle 15 Genoa-Fiorentina, con i toscani che dopo il ko contro la Roma hanno battuto il Toro in casa e l'Atalanta in trasferta, alle 18 l'Inter cerca il riscatto dopo il pareggio contro la Sampdoria e la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid sfidando il Bologna, mentre in serata la Salernitana ospita l'Atalanta. Il lunch match di giornata vede di fronte Empoli e Sampdoria, mentre domenica alle 15 sarà la volta di Venezia-Spezia. Alle 18 scendono in campo le romane, entrambe contro le due formazioni che hanno già cambiato allenatore. La Roma, infatti, farà visita al Verona, passato da Di Francesco a Tudor, mentre la Lazio, reduce dal ko in Europa League contro il Galatasaray, ospita all'Olimpico il Cagliari di Mazzarri, che ha preso il posto di Maran sulla panchina dei sardi. In serata il big match di giornata: all'Allianz Stadium la Juve, reduce da un inizio di campionato disastroso - solo un punto nelle prime tre giornate - ospita il Milan, in vetta alla classifica a punteggio pieno. Chiuderà il 4° turno il posticipo della Dacia Arena tra Udinese e Napoli. Gli azzurri sono chiamati alla prova del nove e cercano altri tre punti dopo averne collezionati nove nelle prime tre giornate, avendo anche battuto la Juve in casa.