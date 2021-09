Diretta Juve-Milan ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

TORINO - Juve-Milan è il big match della 4ª giornata del campionato di Serie A. Un grande classico del torneo che vedrà di fronte due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma opposto. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo tre giornate, non hanno ancora ottenuto il primo successo e arrancano in fondo alla classifica con un solo punto, quello conquistato al debutto alla Dacia Arena di Udine (2-2). Poi sono arrivate due sconfitte consecutive: contro l'Empoli in casa (1-0) e al Maradona contro il Napoli (2-1). Dall'altra parte del campo, invece, ci sarà un Milan in un grande stato di forma. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo aver battuto per 1-0 la Sampdoria all'esordio, hanno superato anche il Cagliari (4-1) e la Lazio (2-0), pertanto vogliono continuare a vincere per tornare in vetta alla classifica - al momento guida l'Inter con 10 punti ma una partita in più-.