Ancelotti: "Spero che Mourinho vinca con la Roma, Juve fa fatica"

ROMA - L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1 per commentare l'inizio di stagione delle big del campionato italiano. Primo passaggio dedicato all' Inter , che ha già incontrato e battuto coi suoi Blancos nel girone di Champions League: "L'Inter ha tenuto la struttura dello scorso anno cambiando stesso allenare e alcuni giocatori importanti ma mi sembra una squadra molto solida. Contro di noi ha giocato molto bene, ci ha creato difficoltà, mi sembra una formazione con grande entusiasmo: puo' competere per lo scudetto".

L'allenatore ex Juve, Milan e Napoli dopo aver elogiato anche il suo personale inizio di stagione col Real ("abbiamo un ottimo spirito e siamo partiti bene"), commenta il momento della Juventus: "La serie A è molto equilibrata, una favorita non c'è. La Juve è una squadra che ha qualche problema, ha perso delle certezze e fa fatica a ritrovare un'identità precisa. Alla fine però credo che verrà fuori e sarà fra le candidate alla vittoria finale". Sulla Roma di Mourinho: "Ha trovato una piazza adatta alle sue capacità e qualità caratteriali, ho pensato subito che fosse la piazza giusta per lui e alla fine lo sarà, spero davvero che la Roma riesca a vincere con Mou, così come spero nel Milan, perchè sono due squadre alle quali sono molto legato. Il Napoli? Ho passato due anni e mi sono trovato molto bene, poi credo sia finita nel modo giusto perchè quando non c'è sintonia tra società e allenatore è corretto separarsi. Quest'anno il Napoli è competitivo come nelle ultime stagioni .Non so se vincerà, ma puo' competere".