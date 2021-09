Diretta Torino-Lazio ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Maurizio Sarri squalificato dovrà assistere al match tra Torino e Lazio, ancora una volta, dalla tribuna. Ma chiede passi in avanti alla sua squadra, sempre imbrigliata nel periodo di apprendimento. Servono punti per migliorare classifica e umore dopo la sconfitta con il Milan e il pareggio con il Cagliari. Sogna la partita della svolta, quella che dà la carica giusta per poi tuffarsi nel derby di domenica contro la Roma. Dall’altra parte troverà invece un Toro in forma a caccia della terza vittoria consecutiva. Battute Salernitana e Sassuolo, ora una big per misurarsi e capire le ambizioni. Sfida nella sfida al Grande Torino: Sergej Milinkovic-Savic sfida il fratello Vanja. Un po’ di numeri: il Torino ha vinto solo una delle ultime sette partite interne di Serie A contro la Lazio (2N, 4P); i biancocelesti potrebbero vincere tre trasferte di fila in casa dei piemontesi per la prima volta nella competizione.