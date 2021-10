Diretta Spezia-Salernitana ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

LA SPEZIA - È in Liguria la ripartenza del campionato dopo la sosta, con l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A al Picco tra lo Spezia e la Salernitana. La squadra di Thiago Motta e quella di Castori sono a caccia di punti importanti per muovere una classifica che al momento le vede in 18esima e 19esima posizione, entrambe a quota 4. I campani dovranno fare a meno di Ribery, nemmeno convocato per questo match.