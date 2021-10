Diretta Torino-Genoa ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Sarà Torino-Genoa ad inaugurare la nona giornata di campionato. Sfida speciale per il tecnico granata Ivan Juric, che in rossoblù ha giocato 125 partite (segnando un gol), prima di sedersi - in tre differenti avventure - 56 volte in panchina. I granata sono reduci da due pareggi (con Lazio e Venezia) ed altrettante sconfitte (con Juve e Napoli), occupano la dodicesima posizione in classifica con 8 punti e cercano una vittoria che manca dal 17 settembre (1-0 a Reggio Emilia con il Sassuolo). Non va meglio al Grifone, terz'ultimo a quota 6. Si tratterà della 99ª sfida nella massima divisione italiana giocata in Piemonte: il bilancio recita 39 vittorie del Torino contro le 30 del Genoa, cui si aggiungono 29 pareggi.